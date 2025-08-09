Fortaleza y Benjamín Kuscevic cayeron estrepitosamente ante Botafogo

Fortaleza, del defensor chileno Benjamín Kuscevic, sufrió una dolorosa y aplastante derrota por 5-0 como local frente a Botafogo, en un partido válido por la fecha 19 del Brasileirao que complicó seriamente sus aspiraciones de mantener la categoría.

El zaguero chileno fue incluido en el once inicial y disputó todo el encuentro, teniendo una noche difícil junto a toda la defensa de su equipo. Kuscevic, además, fue amonestado al minuto 75.

El partido se condicionó tempranamente para el equipo local. Apenas a los 6 minutos de juego, se quedó con un hombre menos por la expulsión con tarjeta roja directa de Gustavo Mancha, una desventaja que no pudo superar en el resto del cotejo.

Botafogo no perdonó y aprovechó la superioridad numérica para construir la goleada.

La visita selló la victoria con un doblete de Fernando Marçal (15' y 48'), a los que se sumaron los tantos de Arthur Cabral (45+5'), David Ricardo (53') y Matheus Martins, quien cerró el abultado marcador en el tiempo de adición (90+3').

Con este resultado, la situación de Fortaleza en la tabla de posiciones es crítica. El equipo se mantiene en el puesto 18 con solo 15 puntos, en plena zona de descenso directo.

Por su parte, Botafogo se consolida en la parte alta, escalando al cuarto lugar con 29 unidades y afianzándose en puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

En otro duelo de la jornada, Gonzalo Tapia se quedó en el banco en el triunfo 2-0 de Sao Paulo sobre Vitória.