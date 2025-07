Gonzalo Tapia llegó a Brasil para firmar como refuerzo en Sao Paulo

El delantero chileno Gonzalo Tapia arribó este lunes a Brasil para convertirse en nuevo refuerzo de Sao Paulo, el tercer club en su corta carrera profesional.

Tapia, de 23 años y procedente de River Plate, aterrizó en el aeropuerto internacional de la ciudad paulista y manifestó su alegría por llegar al "Sampa".

"Estoy muy feliz de estar aquí, acabamos de llegar y veremos qué pasa en los próximos días. Estoy muy feliz de estar en este club", declaró.

Además, el formado en Universidad Católica afirmó que conversó con Giuliano Galoppo, compañero en River Plate que fue cedido por Sao Paulo: "Sí, hablé con él y me contó maravillas de este club".

Los últimos pasos que debe cumplir Tapia es el examen médico de rigor y la firma de contrato en el equipo que dirige el argentino Hernán Crespo.

