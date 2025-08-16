Gonzalo Tapia sumó primera titularidad en Sao Paulo en empate ante Sport Recife

El chileno Gonzalo Tapia fue titular por primera vez en Sao Paulo, en el empate 2-2 ante Sport Recife, en el Estadio Ilha do Retiro, por la fecha 20 del Brasileirao.

Tapia jugó todo el compromiso en el equipo dirigido por Hernán Crespo, logró igualar el partido tras estar 2-0 abajo en el marcador.

Lucas Lima (5') y Derik Lacerda (50') anotaron para los locales, mientras que Lucas Moura (66') y Maik (90+1') lo igualaron para el tricolor paulista.

Con el resultado, Sao Paulo quedó sexto con 29 puntos, mientras que Recife está último, con 10 positivos.

En la próxima fecha, Sao Paulo recibirá a Atlético Mineiro y Sport Recife visitará a Palmeiras.