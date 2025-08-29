¿Santos realizó oferta por Felipe Loyola?

Felipe Loyola fue uno de los más afectados por los graves hechos de violencia que obligaron a cancelar el partido de Independiente de Avellaneda ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana, y tras la barbarie recibió duras críticas de un sector de la hinchada del Rojo por no manifestar públicamente su apoyo al club.

Y en medio de la polémica entre los dos elencos, el volante chileno sigue despertando interés de otros equipos por sus destacadas actuaciones.

En las últimas horas, el medio partidario De La Cuna Al Infierno, dio a conocer que Santos de Brasil presentó una propuesta de seis millones de dólares por el nacional.

Desde suelo trasandino aseguraron que la oferta es considerada insuficiente, debido a que la cláusula de salida del mediocampista ronda los diez millones de dólares.

Hace unos meses Loyola fue pretendido por Bayern Munich, aunque esa opción se frustró.