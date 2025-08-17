[VIDEO] Alexander Aravena selló con gol el triunfo de Gremio sobre Atlético Mineiro de Iván Román

El delantero chileno Alexander Aravena anotó este domingo en el triunfo de Gremio por 1-3 sobre Atlético Mineiro, que contó con Iván Román en la fecha 20 del Brasileirao.

El cuadro de Belo Horizonte comenzó ganando con anotación de Gustavo Scarpa (38'), pero de Porto Alegre lo empató antes del descanso con gol de Edenilson (45').

En la segunda parte, Gremio tomó ventaja gracias a Fabián Balbuena (58'), pero se complicó con la expulsión de Carlos Vinicius (65').

El Mineiro también quedó con 10 por expulsión de Cuello con roja directa tras revisión del VAR (76'), y el técnico Cuca, para reforzar la ofensiva y recuperar la ventaja, sacó al chileno Román (83').

Justo tras la salida de Román, en Gremio entró Aravena, y el chileno finiquitó una gran jugada colectiva en el minuto 90 para el 1-3 definitivo.

El GOL de Alexander Aravena con Gremio ante Atlético Mineiro 🇨🇱👏🏼



Iván Román fue titular en el Galo.



pic.twitter.com/TbGsYIgVpY — Zona Futbolera (@Zonafutboleracl) August 17, 2025

Con el resultado, Gremio sumó 23 puntos y quedó decimotercero en la tabla, mientras que Atlético Mineiro está undécimo, con 24 unidades.

En la próxima fecha, el Mineiro visitará a Sao Paulo, club donde juega Gonzalo Tapia; Gremio, en tanto, recibirá a Ceará.