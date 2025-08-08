Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Ascenso: Magallanes cortó mala racha al batir a San Luis y tomó un respiro en la pelea por la permanencia

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La "Academia" metió presión a Santiago Morning.

Ascenso: Magallanes cortó mala racha al batir a San Luis y tomó un respiro en la pelea por la permanencia
En portada

Magallanes cortó una negativa racha en la Liga del Ascenso y tomó un respiro en la lucha por la permanencia, tras batir por 0-1 a San Luis de Quillota en el "Lucio Fariña".

La "Academia" celebró después de 10 fechas sin ganar, sumando 19 puntos, dos más que Santiago Morning, que está colista en la zona de descenso.

Los canarios, locales en esta fecha 20, sufrieron la expulsión de Felipe Coronel al inicio de un friccionado segundo tiempo, y cedieron ante Magallanes con el gol de Alonso Walters (78').

Al final del encuentro, Magallanes también quedó con 10 hombres, tras la roja directa a Alonso Barría.

Con la derrota, San Luis quedó con 27 puntos en el octavo lugar y arriesgó su posición en la zona de liguilla, esperando el resto de la fecha.

En la próxima jornada, San Luis enfrentará a Unión San Felipe y Magallanes recibirá a Cobreloa.

En portada