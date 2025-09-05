La programación de la fecha 24 de la Liga de Ascenso

Este sábado 6 de septiembre se inicia la fecha 24 de la Liga de Ascenso, en la que el líder del torneo, Deportes Copiapó, buscará mantener su condición ante el acecho de Universidad de Concepción y Santiago Wanderers.

Sábado 6 de septiembre

Rangers vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio Fiscal "Manuel Moya"

San Luis vs. Santiago Wanderers. 12:30 horas. Estadio Bicentenario "Lucio Fariña".

Unión San Felipe vs. Curicó Unido. 15:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

Deportes Temuco vs. Deportes Copiapó. 17:30 horas. Estadio Bicentenario "Germán Becker".

Domingo 7 de septiembre

Deportes Antofagasta vs. Santiago Morning. 12:30 horas. Estadio Regional "Calvo y Bascuñan".

Deportes Santa Cruz vs. Magallanes. 15:00 horas. Estadio Municipal "Joaquín Muñoz García".

Deportes Concepción vs. Cobreloa. 17:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

