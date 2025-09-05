Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago8.9°
Humedad100%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

La programación de la fecha 24 de la Liga de Ascenso

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Deportes Copiapó buscará mantenerse lideres del torneo.

La programación de la fecha 24 de la Liga de Ascenso
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este sábado 6 de septiembre se inicia la fecha 24 de la Liga de Ascenso, en la que el líder del torneo, Deportes Copiapó, buscará mantener su condición ante el acecho de Universidad de Concepción y Santiago Wanderers.

Revisa la agenda en Cooperativa.cl:

Sábado 6 de septiembre

  • Rangers vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio Fiscal "Manuel Moya"
  • San Luis vs. Santiago Wanderers. 12:30 horas. Estadio Bicentenario "Lucio Fariña".
  • Unión San Felipe vs. Curicó Unido. 15:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe.
  • Deportes Temuco vs. Deportes Copiapó. 17:30 horas. Estadio Bicentenario "Germán Becker".

Domingo 7 de septiembre

  • Deportes Antofagasta vs. Santiago Morning. 12:30 horas. Estadio Regional "Calvo y Bascuñan".
  • Deportes Santa Cruz vs. Magallanes. 15:00 horas. Estadio Municipal "Joaquín Muñoz García".
  • Deportes Concepción vs. Cobreloa. 17:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Lunes 8 de septiembre

  • Deportes Recoleta vs. San Marcos de Arica. 15:00 horas. Estadio Municipal de Recoleta.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada