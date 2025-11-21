La programación de la vuelta de cuartos de final de la Liguilla del Ascenso

Este domingo 23 de noviembre se disputarán las revanchas de los cuartos de final en la liguilla de la Liga de Ascenso 2025, donde se decidirán los tres equipos que se unirán a Deportes Copiapó en la disputa por el último cupo en Primera División.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Domingo 23 de noviembre

Deportes Antofagasta vs. Deportes Concepción. 12:00 horas. Estadio Regional "Calvo y Bascuñan".

San Marcos de Arica vs. Rangers. 12:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".