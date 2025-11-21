Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago30.2°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

La programación de la vuelta de cuartos de final de la Liguilla del Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa la agenda en Cooperativa.cl.

La programación de la vuelta de cuartos de final de la Liguilla del Ascenso
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este domingo 23 de noviembre se disputarán las revanchas de los cuartos de final en la liguilla de la Liga de Ascenso 2025, donde se decidirán los tres equipos que se unirán a Deportes Copiapó en la disputa por el último cupo en Primera División.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Domingo 23 de noviembre 

  • Deportes Antofagasta vs. Deportes Concepción. 12:00 horas. Estadio Regional "Calvo y Bascuñan".
  • San Marcos de Arica vs. Rangers. 12:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".
  • Cobreloa vs. Santiago Wanderers. 18:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada