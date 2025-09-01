U. de Concepción batió a Recoleta y se ubicó como sublíder del Ascenso

Universidad de Concepción sacó cuentas alegres este lunes luego de vencer por 1-0 a Deportes Recoleta en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por primera vez en su historia, saltando al segundo puesto de la Liga de Ascenso.

El duelo que dio cierre a la fecha 23 de la liga de plata, tuvo a los dirigidos por Cristian "La Nona" Muñoz dando el golpe que definió cerca de la media hora gracias a un cabezazo del argentino Mateo Levato (31').

Pese a ello, el encuentro tuvo un trámite friccionado y los "textileros" tuvieron una chance de empatar solo en la recta final, justo antes de ver diluidas sus esperanzas con la roja a Alberto Hernández (90+6').

Con este triunfo, el cuadro "penquista" sumó 39 unidades para rebasar las 38 que tenía Santiago Wanderers y posicionarse así como escolta de Deportes Copiapó, por un punto, antes de visitar a Rangers.

En tanto, Deportes Recoleta quedó octavo y cerrando los puestos a liguilla con 32 positivos antes de recibir a un San Marcos de Arica que está cerca de los lideres con 37 puntos en el cuarto lugar.