Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.3°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

El camino a Budapest: Estas son las fechas en que se jugará la Champions League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Este jueves se realizará el sorteo de la fase grupal.

El camino a Budapest: Estas son las fechas en que se jugará la Champions League
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Con prácticamente todos los elencos que participarán de la fase de liga de la Liga de Campeones, ya están determinadas las fechas en que se jugará el certamen que arranca el 16 de septiembre y finaliza el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

Fase liga

  • 1a jornada: 16–18 de septiembre
  • 2a jornada: 30 de septiembre–1 de octubre
  • 3a jornada: 21/22 de octubre
  • 4a jornada: 4/5 de noviembre
  • 5a jornada: 25/26 de noviembre
  • 6a jornada 6: 9/10 de diciembre
  • 7a jornada: 20/21 de enero (2026)
  • 8a jornada: 28 de enero (2026)

Play-offs eliminatorios:

  • Ida: 17/18 de febrero (2026)
  • Vuelta: 24/25 de febrero (2026)

Octavos de final:

  • Ida: 10/11 de marzo (2026)
  • Vuelta: 17/18 de marzo (2026)

Cuartos de final:

  • Ida: 7/8 de abril (2026)
  • Vuelta: 14/15 de abril (2026)

Semifinales:

  • Ida: 28/29 de abril (2026)
  • Vuelta: 5/6 de mayo (2026)

Final:

  • 30 de mayo de 2026

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada