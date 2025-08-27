El camino a Budapest: Estas son las fechas en que se jugará la Champions League

Con prácticamente todos los elencos que participarán de la fase de liga de la Liga de Campeones, ya están determinadas las fechas en que se jugará el certamen que arranca el 16 de septiembre y finaliza el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

Fase liga

1a jornada: 16–18 de septiembre

2a jornada: 30 de septiembre–1 de octubre

3a jornada: 21/22 de octubre

4a jornada: 4/5 de noviembre

5a jornada: 25/26 de noviembre

6a jornada 6: 9/10 de diciembre

7a jornada: 20/21 de enero (2026)

8a jornada: 28 de enero (2026)

Play-offs eliminatorios:

Ida: 17/18 de febrero (2026)

Vuelta: 24/25 de febrero (2026)

Octavos de final:

Ida: 10/11 de marzo (2026)

Vuelta: 17/18 de marzo (2026)

Cuartos de final:

Ida: 7/8 de abril (2026)

Vuelta: 14/15 de abril (2026)

Semifinales:

Ida: 28/29 de abril (2026)

Vuelta: 5/6 de mayo (2026)

Final: