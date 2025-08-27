Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
El camino a Budapest: Estas son las fechas en que se jugará la Champions League
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Este jueves se realizará el sorteo de la fase grupal.
Con prácticamente todos los elencos que participarán de la fase de liga de la Liga de Campeones, ya están determinadas las fechas en que se jugará el certamen que arranca el 16 de septiembre y finaliza el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.
Fase liga
Play-offs eliminatorios:
Octavos de final:
Cuartos de final:
Semifinales:
Final: