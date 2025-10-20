Guardiola avisó en la Champions: El equipo está creciendo, sé de lo que es capaz

El entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, anticipó su partido ante Villarreal, como visitante, por la tercera fecha de la Champions League y mostró confianza en la evolución de su equipo en la temporada.

"Esto acaba de comenzar y veo al equipo creciendo. Me gusta hablar del momento del equipo. Sé de lo que son capaces estos jugadores", señaló en conferencia de prensa.

"No sé qué será necesario para clasificarse. Mañana es una gran prueba. Estamos mejorando en ocasiones y en goles, por lo que tengo la sensación de que estamos avanzando", indicó.

Sobre el Villarreal, Guardiola aseguró que es "muy bueno" y "saben jugar con y sin balón. Les tengo una gran admiración: son fuertes tácticamente y buenos con la pelota. Si están aquí es porque hacen las cosas muy bien".

"Villarreal ha estado muy cerca de ganar puntos en los partidos anteriores. Espero que tengamos que hacer un partido perfecto para ganar y esa es nuestra intención. Para eso hemos venido aquí", subrayó.

El partido en España se jugará este martes 21 de octubre a las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT).