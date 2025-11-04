Liverpool logró un importante triunfo ante Real Madrid por la Champions League

Liverpool logró un importante triunfo 1-0 ante Real Madrid en Anfield por la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League y escaló hasta el sexto lugar de la tabla de posiciones.

En la primera parte se vio un encuentro con pasajes para ambos equipos, aunque los locales generaron las llegadas con más peligro, haciendo figura del encuentro al guardameta "merengue" Thibaut Courtois, quien salvó la apertura de la cuenta en reiteradas ocasiones y permitió irse al descanso sin goles en contra para su equipo.

En el segundo tiempo, Liverpool se hizo con el control del partido, inclinando la cancha a su favor y logrando abrir el marcador a través del volante argentino Alexis Mac Allister, quien cabeceó dentro del área al minuto 61. El cuadro de Xabi Alonso no pudo reaccionar ante la poca participación de sus figuras Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

También al minuto 81 del encuentro, se dio la vuelta del exjugador de los "reds" Trent Alexander-Arnold a Anfield, quien reemplazó a Arda Guler y se llevó la pifia de todo el estadio, al igual que cada vez que tocaba el balón.

Con este resultado, Liverpool llegó a nueve puntos, los mismos que Real Madrid, pero se ubica abajo de ellos por la diferencia de gol.

El siguiente partido en Champions League, los "reds" tendrán que recibir a PSV el miércoles 26 de noviembre a las 17:00 horas (20:00 GMT), mientras que los "merengues" visitarán a Olympiacos en el mismo horario.