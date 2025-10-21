PSG vapuleó a Bayer Leverkusen y estiró su campaña perfecta en la Champions

PSG, campeón defensor de la Champions League, estiró su campaña perfecta en la fase de liga, tras vapulear con un 2-7 a Bayer Leverkusen en Alemania, en el marco de la tercera fecha.

La primera parte fue frenética en el BayArena, con cinco goles y dos expulsados.

William Pacho abrió la cuenta para los parisinos (7') y Leverkusen tuvo el empate en un lanzamiento penal, pero Alejandro Grimaldo disparó al palo (25').

Los alemanes quedaron con uno menos en la media hora, por un codazo de Robert Andrich, pero PSG también sufrió una expulsión, por doble amarilla, de Illia Zabarnyi, quien cometió las dos infracciones de penal en el encuentro.

Aleix García puso la paridad desde los 12 pasos (38'), pero PSG de inmediato recuperó la ventaja con gol de Desire Doue (41').

PSG no sacó el pie del acelerador y fue con todo antes del descanso, con dos goles más: Uno de Khvicha Kvaratskhelia (44') y otro más de Doue (45+3').

En la segunda parte, Nuno Mendes firmó el quinto para PSG (50'), pero Bayer Leverkusen tuvo respuesta y firmó su último descuento, con otro tanto más de García, tras asistencia de Grimaldo (54').

Finalmente, Ousmane Dembelé (66') y Vitinha (90') liquidaron la paliza de PSG en territorio alemán.

Con el resultado, PSG está líder en la súper tabla de la Champions, con nueve unidades, mientras que Leverkusen está en el lugar 27°, con dos puntos, fuera de la zona de clasificación.

En la próxima fecha, Leverkusen visitará a Benfica y PSG tendrá duro desafío ante Bayern Munich en Francia.