Real Madrid comienza su camino en la Champions con desafío ante Olympique de Marsella

Real Madrid, en la nueva era de Xabi Alonso, comienza este martes su odisea en la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026, enfrentando en el "Santiago Bernabéu" a Olympique de Marsella, desde las 16:00 horas (19:00 GMT).

El objetivo del exDT de Bayer Leverkusen es devolver al poderío de Real Madrid en Europa, conquistar la decimosexta y cumplir el ahnelo de su principal estrella, el francés Kylian Mbappé, quien en su segunda temporada intentará conseguir el título continental más importante a nivel de clubes, que falta en su vitrina personal.

La misión este martes es comenzar ganando en una fase de liga compleja, ya que también deberá medirse ante Manchester City, Juventus, Liverpool, Benfica, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty de Kazajistán.

Para el partido, Alonso jugará con Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchoauméni, Fede Valverde, Güler; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

Al frente estará el imprevisible equipo francés, dirigido por el italiano Roberto De Zerbi. Marsella viene de golear a Lorient en la liga local, y espera brillar de la mano de sus refuerzos, como Benjamin Pavard y el marroquí Nayet Aguerd.

En el historial, Marsella y Real Madrid se han enfrentado en cuatro ocasiones, todas derrotas en fases grupales, en las temporadas 2003-04 y 2009-10.

La formación de Marsella será con Rulli; Pavard, Aguerd, Facundo Medina; Kondogbia, Pierre-Emile Höjbjerg, Amir Murillo, Timothy Weah; Greenwood, Angel Gomes y Aubameyang.

El duelo será arbitrado por el bosnio Irfan Peljto.

