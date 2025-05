[VIDEO] Speed rompió el protocolo y levantó el trofeo de la Champions League

El influencer y streamer IShowSpeed, conocido simplemente como Speed, dijo presente en la antesala de la final por la UEFA Champions League que se disputará en el Allianz Arena y se metió en problemas después de tomar el trofeo desde su pedestal.

En medio de una transmisión en vivo, la celebridad estadounidense no controló sus impulsos y levantó la "Orejona". Tras esto, las autoridades presentes le llamaron la atención pidiéndole que no volviese a repetir la acción, mientras él acusaba desconocer la norma.

El protocolo indica que, además del personal designado para su manipulación, solo los jugadores que hayan sido campeones pueden cargar la copa.

- Revisa el momento:

🚨| BREAKING: Speed lifted the Champions League trophy without knowing he wasn’t supposed to 💀😭 pic.twitter.com/ZhUmnhRwrd