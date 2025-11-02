Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Alejandro Camargo y el título de Coquimbo: Antes de terminar el partido estábamos todos llorando

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El mediocampista fue protagonista del primer título de los "piratas".

Alejandro Camargo y el título de Coquimbo: Antes de terminar el partido estábamos todos llorando
En portada

El volante Alejandro Camargo dio sus primeras impresiones tras el histórico título de Coquimbo Unido tras vencer a Unión La Calera y confesó su emoción tras una gran temporada.

Respecto a las primeras impresiones y los cánticos de los hinchas en los últimos minutos, Camargo declaró que: "Es enorme, se hizo un gran partido y acompaño toda la gente. Antes de terminar el partido estábamos todos llorando, se cumplió el objetivo gracias a todo el esfuerzo y a toda la gente que nos acompañaron y nuestras familias que vinieron de distintos países".

Asimismo, explicó los sentimientos encontrados luego de perder el campeonato del año pasado con Cobresal. "Eso hablamos con (Cecilio) Waterman, se nos escapó sobre la hora y ahora con un mérito impresionante de todos estamos disfrutando a full".

Por último, agradeció el apoyo de todo su entorno y la ciudad aurinegra: "A mi familia que vino de Argentina y la verdad es que te toca el corazón porque hicieron mucho esfuerzo para estar acá, a mis abuelos que están arriba y a mis compañeros que cada uno tiene su historia, así que emocionado por ellos y por todo el plantel".

