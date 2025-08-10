Audax Italiano y Deportes Limache se miden por sus propias aspiraciones en la Liga de Primera

Este lunes, Deportes Limache y Audax Italiano cerrarán la fecha 19 de la Liga de Primera en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña", donde ambos equipos se miden por sus aspiraciones.

El conjunto dirigido por Víctor Rivero necesita urgentemente sumar puntos para escapar de la incómoda posición en la que se encuentra, con 14 unidades, a solo un punto de la zona de descenso. Por su parte, los "tanos" buscan mantener viva la ilusión de pelear por el título, ya que ocupan la cuarta posición con 34 puntos, a 10 unidades del líder.

En la jornada anterior, Deportes Limache cayó por 2-1 ante el puntero Coquimbo Unido. A pesar de comenzar ganando y mostrar lucha, el equipo se inclinó, complicando más su situación en el torneo.

Por otro lado, Audax Italiano empató 1-1 frente a Palestino, un rival que también compite en la parte alta de la tabla. Este resultado le hizo perder puntos clave en la carrera por el título, siendo superado por los propios "árabes" y por Universidad de Chile.

El partido está programado para las 19:00 horas (23:00 GMT) y podrás seguir todos los detalles de este encuentro a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl-