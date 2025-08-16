Coquimbo Unido buscará mantener firme su liderato ante Everton en el cierre de la fecha 20

Coquimbo Unido recibirá este domingo a Everton de Viña del Mar, desde las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", en el cierre de la fecha 20 de la Liga de Primera, buscando estirar su racha y mantener su distancia como puntero.

El equipo pirata, dirigido por Esteban González, suma 44 puntos y lleva una notable racha de siete victorias consecutivas en el torneo, pero debe ganar para aguantar la presión de Universidad de Chile, que tiene 38 positivos y juega en el primer turno de la jornada dominical ante Audax Italiano.

Everton, por su parte, suma dos partidos sin ganar, viene de empatar ante Colo Colo y debe frentar los malos resultados. Los pupilos de Mauricio Larriera tienen 19 unidades, igualados con La Serena, pero necesitan sumar para no acercarse en la zona de peligro.

El duelo será arbitrado por Franco Jiménez y el VAR estará a cargo de Mathías Riquelme.

