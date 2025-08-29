Coquimbo Unido quiere mantener su distancia en la cima en compleja visita a Huachipato

Talcahuano será el escenario para el partido entre Huachipato y Coquimbo Unido de este sábado 30 de agosto por la fecha 22 de la Liga de Primera, que puede tener incidencia en la mitad de arriba de la tabla.

Los "piratas" sostienen una enorme temporada que lo tiene punteros y aspiran a mantener su distancia de 12 unidades respecto a Universidad de Chile, que además tiene un partido menos. Con 37 puntos, uno menos que los azules, aparece Audax en el tercer puesto.

Por otro lado, los "acereros" tienen 31 unidades, a solo un punto de Cobresal, que cierra la zona de Copa Sudamericana en el séptimo puesto.

Además, el equipo sureño tendrá un ojo puesto en el partido de los "mineros" que enfrenta a otro rival directo: Universidad Católica (sexto con 33 puntos).

Sobre el presente de los equipos, Huachipato arrastra tres victorias consecutivas y un invicto de cuatro partidos. El más reciente festejo para los de Jaime García fue un 2-0 como visitante contra Deportes La Serena.

En tanto, el Coquimbo Unido de Esteban González apenas ha perdido un duelo en todo el torneo y tiene una impresionante seguidilla de nueve triunfos al hilo.

La fecha pasada los aurinegros ganaron un duelo crucial contra Audax Italiano en La Florida, gracias al solitario gol de Sebastián Cabrera.

Pese a la molestia de no tener algún llamado a La Roja, el equipo coquimbano mantiene la visión de ir paso a paso y no apresurarse por la ilusión de bajar su primera estrella; así lo señalaron el DT González y el defensa Manuel Fernández.

La contienda de Huachipato y Coquimbo abrirá el fútbol sabatino a las 12:30 horas con Mathias Riquelme como árbitro. Podrás seguir el resultado en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.