Coquimbo Unido visita a Cobresal con el objetivo de recuperar su diferencia en el liderato

Este domingo, Coquimbo Unido visita a Cobresal en El Salvador por la fecha 19 de la Liga de Primera, con el objetivo de recuperar su ventaja en el liderato de la tabla de posiciones.

El equipo dirigido por Esteban González lidera el torneo nacional con 41 puntos, mientras que los "mineros" se ubican en la sexta posición con 29 unidades.

En la jornada anterior, Coquimbo Unido venció por 2-1 a Deportes Limache, logrando una diferencia de seis puntos sobre Universidad de Chile, la que fue reducida por los azules en su triunfo sobre U. Española.

Por su parte, Cobresal dio la sorpresa de la fecha al derrotar como visitante por 1-0 a los azules en el Estadio Nacional, ayudando indirectamente a los "piratas" a consolidarse en el primer lugar.

El partido está programado para las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio El Cobre de El Salvador, y podrás seguir todos los detalles de este encuentro a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en el relato de Cooperativa Deportes.