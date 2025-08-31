Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¿Cuándo se jugará la fecha 23 de la Liga de Primera 2025?

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El torneo volverá a la acción tras el receso por la fecha FIFA de septiembre.

La acción de la Liga de Primera 2025 volverá el fin de semana del 12 de septiembre, con la disputa de la fecha 23, por el receso que tendrá el fútbol nacional por la doble fecha de las Clasificatorias que disputará La Roja.

El encargado de abrir la fecha 23 será el líder Coquimbo Unido ante Ñublense, mientras que el escolta Palestino enfrentará a O'Higgins.

Sin embargo, esta fecha 23 tendrá dos duelos que quedarán pendientes para fin de mes: Colo Colo ante Deportes Iquique y La Serena contra Universidad de Chile, ya que ese fin de semana, el 14 de septiembre, albos y azules jugarán por la Supercopa.

Revisa la programación de la fecha 23:

Viernes 12 de septiembre

  • Coquimbo Unido vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
  • Unión La Calera vs. Everton. 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Sábado 13 de septiembre

  • Palestino vs. O'Higgins. 15:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna
  • Cobresal vs. Huachipato. 17:30 horas. Estadio El Cobre
  • Deportes Limache vs. Universidad Católica. Estadio "Lucio Fariña"

Viernes 26 de septiembre

  • Colo Colo vs. Deportes Iquique. 19:00 horas. Estadio Monumental

Domingo 28 de septiembre

  • Deportes La Serena vs. Universidad de Chile. 15:00 horas. Estadio La Portada

