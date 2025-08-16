Daniel Garnero: "Tener la efectividad de entrada hizo que podamos manejar el partido"

Después a la holgada victoria por 4-1 de Universidad Católica en su visita a Colo Colo en el Monumental, el técnico Daniel Garnero repasó las claves del resultado positivo para sus pupilos que se comenzó a cimentar apenas inició el clásico, por la fecha 20 de la Liga de Primera.

"Ponerte a ganar rápido tranquiliza a unos y apura a otros. Tener la efectividad de entrada hizo que podamos manejar el partido. Después del arranque del segundo también, teniendo la efectividad de la primera jugada, eso modificó los estados de ánimo e hizo que ganáramos con mucha tranquilidad", sostuvo.

Posteriormente, Garnero añadió: "Venir a esta cancha y lograr el resultado de esta manera me deja muy satisfecho. Déjame disfrutarlo y mañana ya pensaremos en Unión Española. Jugar en el Claro Arena después de un resultado como este va a motivar muchísimo a la gente".

Consultado por la estrategia a balón detenido explicó: "Es una herramienta más. Obviamente que en Paraguay se utiliza muchísimo. Estadísticamente hay muchos partidos que se definen o se abren por jugadas de pelota parada".

"No me gusta hablar individualmente, ni cuando las cosas van bien ni cuando van mal. Buscamos con Cristián (Cuevas) que pueda poner a disposición del equipo su desequilibrio individual, su claridad y lo hizo muy bien. En los momentos que mejor estuvimos nosotros intervino muchísimo y eso es muy importante.", agregó.

Seguido a ello, Garnero continuó: "Desde que llegué tengo una una gran predisposición del plantel. Están convencidos de que vamos por buen camino y todos se esfuerzan en el lugar que le toque".