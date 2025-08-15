Deportes La Serena rescató un empate con un jugador menos ante Unión La Calera

Deportes La Serena se llevó un empate con sabor a triunfo desde su visita al "Nicolás Chahuán Nazar", ya que consiguió un tardío 1-1 con un futbolista menos ante Unión La Calera en la fecha 20 de la Liga de Primera.

El duelo tuvo un primer tiempo discreto, con escasas emociones y más cautela que propuestas ofensivas. Fue justo antes del descanso cuando los locales encontraron la apertura de la cuenta, gracias a un potente disparo de Javier Saldías (43') que dejó sin opción al arquero Fabián Cerda.

El segundo tiempo parecía encaminar el triunfo de los cementeros. La ventaja se sostuvo por varios pasajes, incluso Juan Fuentes (72') vivió una situación insólita cuando ingresó desde la banca en reemplazo de Matías Pinto, pero apenas estuvo 48 segundos en cancha antes de ver la tarjeta roja directa.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. Bryan Mendoza (85') apareció para marcar la igualdad tras una jugada confusa en el área que el árbitro Gastón Philippe validó pese a que la pelota ya había traspasado la línea, generando airadas protestas de los locales.

Al final, el empate dejó a Unión La Calera con el décimo lugar en la tabla sumando 23 puntos, mientras que La Serena tampoco se alejó mucho del fondo al quedar decimotercero con 19 positivos.

La próxima fecha, los "cementeros" saldrán a enfrentarse a Cobresal y los "papayeros" recibirán a Huachipato.