Discusión entre compañeros y acusación de robo: Los "encendidos" penales del Cobresal-Coquimbo
El encuentro tuvo protagonismo del juez Rodrigo Carvajal.
En medio del duelo que enfrentó a Cobresal ante Coquimbo Unido en El Salvador, ambos equipos se vieron enfrascados en situaciones polémicas con penales sancionados para cada uno por Rodrigo Carvajal en el primer tiempo.
La apertura de la cuenta llegó a los 25 minutos para la visita tras una mano de Franco Bechtholdt. Cecilio Waterman convirtió en doble instancia la pena máxima, pero la cuenta oficial del anfitrión no tardó en encender la polémica, publicando en redes: "Gol pirata, sí, porque están robando".
Penal para Coquimbo??
Gol pirata, si porque están robando.
Cobresal 0️⃣ - 1️⃣ Coquimbo Unido
Antes del descanso, otra acción revisada en el VAR derivó en un nuevo cobro, esta vez a favor de los "mineros". Un codazo de Bruno Cabrera contra César Munder fue sancionado con penal y tarjeta amarilla para el zaguero visitante.
Diego Coelho tomó la pelota y convirtió el 1-1 a los 44 minutos, aunque antes debió resolver una áspera discusión con Jorge Henríquez sobre quién ejecutaría la falta.
Jorge Henríquez y Diego coelho peleando por el penal
Clara señal que lo falla
Tranquilidad, muchachos...
Jorge Henríquez y Diego Coelho protagonizaron un tenso momento en este #MatchdayDomingo, tras discutir por quién lanzaba el penal ante Coquimbo Unido. Finalmente, el "9" de los Mineros logró anotar.
Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimera 2025.… pic.twitter.com/cJhHBdyZmy