Discusión entre compañeros y acusación de robo: Los "encendidos" penales del Cobresal-Coquimbo

En medio del duelo que enfrentó a Cobresal ante Coquimbo Unido en El Salvador, ambos equipos se vieron enfrascados en situaciones polémicas con penales sancionados para cada uno por Rodrigo Carvajal en el primer tiempo.

La apertura de la cuenta llegó a los 25 minutos para la visita tras una mano de Franco Bechtholdt. Cecilio Waterman convirtió en doble instancia la pena máxima, pero la cuenta oficial del anfitrión no tardó en encender la polémica, publicando en redes: "Gol pirata, sí, porque están robando".

⏱️ 25’ Gol pirata, si porque están robando.



Cobresal 0️⃣ - 1️⃣ Coquimbo Unido #LigaDePrimeraItaú 🏆#LegiónMinera👷🏻‍♂️👷🏻🇮🇪 — Club de Deportes Cobresal (@ClubDepCobresal) August 10, 2025

Antes del descanso, otra acción revisada en el VAR derivó en un nuevo cobro, esta vez a favor de los "mineros". Un codazo de Bruno Cabrera contra César Munder fue sancionado con penal y tarjeta amarilla para el zaguero visitante.

Diego Coelho tomó la pelota y convirtió el 1-1 a los 44 minutos, aunque antes debió resolver una áspera discusión con Jorge Henríquez sobre quién ejecutaría la falta.

Jorge Henríquez y Diego coelho peleando por el penal

Clara señal que lo falla — Sebastian Urtulla (@SebastianUrtul2) August 10, 2025