Everton y Colo Colo van por vitales tres puntos en Sausalito para respirar en la tabla

Este domingo 10 de agosto, Everton y Colo Colo se citan en Viña del Mar por la fecha 19 de la Liga de Primera, en un duelo vital para las respectivas carreras de ambos equipos.

Los "ruleteros" sostienen una irregular campaña que los ubica duodécimos con 18 puntos, a pocas unidades de la zona de descenso. Por otro lado, los "albos" son octavos con 26 puntos, lejos de los líderes y luchando por acceder a Copa Sudamericana.

El cuadro viñamarino dirigido por Mauricio Larriera viene de una caída por 1-0 ante Ñublense en Chillán, víctima de los prometedores ataques desperdiciados por Cristián Palacios.

Una posible oncena del "Eforé" es con Ignacio González; Hugo Magallanes, Nicolás Baeza, Diego García; Lucas Soto, Alvaro Madrid, Benjamín Berríos, Alan Medina; Emiliano Ramos, Cristian Palacios y Sebastián Sosa.

Por el lado del "Cacique", lleva dos empates consecutivos, siendo el último un frustrante 2-2 ante Huachipato con el lesionado Javier Correa como figura y salvador al anotar un doblete, aguantando sus problemas físicos en inferioridad numérica.

Para lamento de Jorge Almirón, el "9" no estará disponible por suspensión. Colo Colo tendrá múltiples bajas, con cinco hombres descartados por castigos o lesiones, entre las que se incluye Arturo Vidal.

Los capitalinos formarán con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Francisco Marchant, Salomón Rodríguez y Lucas Cepeda.

El pitazo inicial será a las 12:30 horas con arbitraje de Felipe González. Podrás seguir el encuentro en las ondas de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.