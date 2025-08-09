Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Huachipato agudizó el mal momento de La Calera con esforzado triunfo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Al elenco de Jaime García le costó romper el empate, pese a una temprana expulsión en el rival.

 Photosport
Huachipato se desahogó en Talcahuano con una dura victoria de 1-0 frente a Unión La Calera, que sigue perdiendo terreno en la tabla de la Liga de Primera, que desarrolla su fecha 19.

Nada más iniciado el partido se registró una gran incidencia: El "cementero" Kevin Méndez vio la tarjeta roja en apenas tres minutos de juego por una pierna alta en mediocampo.

Pese a la diferencia numérica, el partido fue igualado, con un trámite que no permitió mayores emociones debido a la falta de claridad en las áreas.

Los "acereros" estuvieron a punto de anotar en el minuto 71, cuando Lionel Altamirano desperdició una gran ocasión tras recibir un pase ante la lejana salida del arquero Jorge Peña, pero el goleador de Huachipato elevó.

Cris Martínez entró al área y su intervención forzó el autogol de Felipe Campos para el festejo "siderúrgico" a los 86'. El delantero huachipatino entró en dudosa posición, pero el VAR descartó el fuera de juego.

De esta manera, Huachipato volvió a ganar luego de dos partidos y alcanzó 25 puntos, momentáneamente a dos de la zona de Copa Sudamericana.

Unión La Calera, en tanto, sufrió su cuarta derrota consecutiva y el quinto duelo al hilo sin sumar de a tres. Los rojos se quedaron con 22 unidades, por ahora en el undécimo lugar.

