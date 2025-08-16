Jhojan Valencia y triunfo ante Colo Colo: "Los clásicos se ganan"

El volante colombiano de Universidad Católica, Jhojan Valencia, se refirió al triunfo por 4-1 ante Colo Colo en el Estadio Monumental por la fecha 20 de la Liga de Primera y destacó el trabajo del equipo.

"Muy contentos, sabemos que los clásicos se ganan y así se tiene que jugar. Hicimos un gran trabajo. Sabíamos las falencias que tenían, el 'profe' (Daniel Garnero) los estudió mucho y pudimos atacarlos por el lado de Cimbi. En general, todos hicieron un juego maravilloso", comentó en conversación con TNT Sports.

También habló sobre el tempranero gol que los puso en ventaja: "Creo que eso desmotiva a cualquier equipo y nos da un plus a nosotros. Jugamos con el marcador a favor, eso los desconcertó mucho y lo aprovechamos".

Por último, se refirió a la inauguración del Claro Arena el sábado 23 de agosto: "Ese es el punto de arranque y hay que sumar de a tres. Qué mejor que jugar en nuestra casa", sentenció el "cafetero".