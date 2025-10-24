La Serena sale a buscar puntos clave ante un Audax que quiere presionar por el Chile 2

Este sábado 25 de octubre, en La Portada, Deportes La Serena y Audax Italiano disputan un partido importante para las aspiraciones de ambos, en el marco de la fecha 25 de la Liga de Primera.

Los "papayeros" están en caída libre y llegan al partido en el puesto 14 con 21 unidades, justo por encima de la zona de descenso y con solo un punto más que Unión Española.

En tanto, los "itálicos" viajan a la exCuarta Región para sumar tres puntos que los mantengan en carrera por el Chile 2 a Copa Libertadores, pues son cuartos con 43 puntos, a dos de Universidad Católica y uno por detrás de O'Higgins, aunque también seguido de cerca por Universidad de Chile y Palestino, ambos con 42.

La Serena de Mario Sciacqua lleva 12 partidos al hilo sin triunfos, que ascienden a 14 si se suma la estrepitosa llave semifinal de Copa Chile ante Deportes Limache, que acabó con un global de 8-1 para los "tomateros". Su último duelo fue un 1-1 contra Ñublense.

Por su parte, el Audax de Juan José Ribera ha dejado en el camino unidades importantes, pero se mantiene en la pelea y viene de una esforzada victoria de 4-3 ante Unión La Calera en La Florida.

El partido arrancará a las 15:00 horas con arbitraje de Nicolás Millas y podrás seguirlo por las ondas de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.