La U buscará lavar sus heridas ante una Unión Española que quiere escapar de la zona de descenso

A cinco días de cerrar la fecha 18 en la Liga de Primera, Universidad de Chile volverá a pisar el Estadio Nacional este sábado en el margen de la decimonovena jornada cuando reciba a una Unión Española que batalla por abandonar la zona de descenso en la tabla.

El encuentro pactado para las 15:00 horas (19:00 GMT) tendrá a un elenco "azul" que viene herido tras un tropiezo ante Cobresal por 0-1 en Ñuñoa. Aquello le hizo ceder terreno en la lucha por el título y se mantuvo con 35 puntos como escolta, separándose a seis del liderato de Coquimbo Unido.

No solo eso, la derrota ante el cuadro "minero" también le significó perder su condición de invicto en el "Julio Martínez Prádanos", donde acumulaba un impecable registro de ocho triunfos consecutivos en el Campeonato Nacional.

Para el desafío, el técnico Gustavo Alvarez trabajó una formación sorpresiva en la última práctica, destacando tres retornos: Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Lucas Di Yorio.

El delantero trasandino, pese a que arrastra una lesión en su rodilla, está disponible para jugar y acompañará a Lucas Assadi en la delantera.

La formación azul será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Felipe Salomoni; Díaz, Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano; Assadi y Di Yorio.

Por su parte, Unión Española viene con la opción de salir del penúltimo lugar que lo tiene comprometido con el descenso. Sumando 13 unidades tras la victoria por la mínima ante La Serena, el cuadro de Independencia llega con sed de revancha tras el reciente cruce que terminó con derrota el pasado 5 de julio.

La posible oncena que usará Miguel Ramírez será con Martín Parra; Sebastián Pereira, Valentín Vidal y Bianneider Tamayo; Kevin Contreras, Pablo Aránguiz, Gonzalo Castllani, Ariel Uribe y Felipe Espinoza; Ignacio Jeraldino y Cristian Insaurralde.

Con arbitraje de Diego Flores, todas las acciones referentes a este compromiso podrás seguirlas con el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.