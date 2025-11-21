La UC quiere dar un nuevo paso al "Chile 2" ante un Palestino que desea seguir luchando

El Claro Arena albergará este sábado 22 de noviembre un trascendental duelo por la fecha 28 de la Liga de Primera, con Universidad Católica y Palestino enfrentándose en medio de la lucha por la clasificación a Copa Libertadores.

De momento los "cruzados" se ubican como el "Chile 2" con 51 puntos, solo uno más que O'Higgins y a tres de Universidad de Chile; dos cuadros que además jugarán entre sí el domingo.

Más atrás, en el quinto lugar, llegan los tretracolores con 45 unidades. El conjunto de La Cisterna está obligado a ganar para mantener vivas sus opciones, y al menos sumar un punto para respirar en puestos de Sudamericana.

La UC de Daniel Garnero se ilusiona con sostener su buen andar y afianzarse en la tabla. Su último partido fue un triunfo de 1-0 como visita frente a La Serena antes de la fecha FIFA.

El delantero Gonzalo Montes señaló que aquel parón "no nos influyó. Al contrario, pudimos mejorar un par de detalles". En tanto, Garnero, resaltó que "llegamos sin depender de nadie para la recta final".

El más probable 11 de la UC es con Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Gary Medel, Alfred Canales; Eduard Bello, Fernando Zampedri, Clemente Montes.

[FOTOS] La formación de Universidad Católica para recibir a Palestino en el Claro Arena #Cooperativa90 https://t.co/zl2vkVrlVv pic.twitter.com/bkhrItLTHR — Cooperativa (@Cooperativa) November 21, 2025

Respecto a Palestino, en su más reciente cotejo lamentó una derrota de 2-1 a manos del firme campeón Coquimbo Unido, que aspira al récord de más triunfos consecutivos en el Campeonato Nacional.

La gran novedad, y negativa, es la sensible baja del arquero Sebastián Pérez, quien sufrió una fractura de antebrazo en un entrenamiento y debió ser operado. Sebastián Salas tendrá que asumir la portería.

El DT Lucas Bovaglio admitió lo crucial de esta visita a la precordillera, pues los locales "persiguen los mismos objetivos que nosotros" y "los dos nos jugamos mucho" en la parte alta.

El encuentro arrancará a las 20:30 horas (23:30 GMT) con arbitraje de Mathías Riquelme y podrás seguirlo por las ondas de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.