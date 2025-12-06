Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago19.8°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La UC remontó ante La Calera y aseguró la clasificación a Libertadores como Chile 2

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "cruzados" quedaron en el segundo lugar de la tabla con 58 puntos.

La UC remontó ante La Calera y aseguró la clasificación a Libertadores como Chile 2
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad Católica remontó y venció por 2-1 a Unión La Calera en el Estadio Claro Arena por la última fecha de la Liga de Primera, asegurando su clasificación como Chile 2 a la Copa Libertadores 2026.

El delantero Ignacio Mesías (38') abrió el marcador para los cementeros en la primera mitad, pero en el complemento, Clemente Montes (54') y Eduard Bello (70') dieron vuelta el partido y le entregaron los tres puntos a la UC.

Con este resultado, Universidad Católica quedó en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 58 puntos. Por su parte Unión La Calera quedó en el puesto 12 con 29 unidades.

Lo dirigidos por Daniel Garnero, además de asegurar su clasificación a fase de grupos del torneo internacional, accedió a la próxima edición de la Supercopa por ser el subcampeón de la Liga de Primera 2025.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada