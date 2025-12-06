La UC remontó ante La Calera y aseguró la clasificación a Libertadores como Chile 2

Universidad Católica remontó y venció por 2-1 a Unión La Calera en el Estadio Claro Arena por la última fecha de la Liga de Primera, asegurando su clasificación como Chile 2 a la Copa Libertadores 2026.

El delantero Ignacio Mesías (38') abrió el marcador para los cementeros en la primera mitad, pero en el complemento, Clemente Montes (54') y Eduard Bello (70') dieron vuelta el partido y le entregaron los tres puntos a la UC.

Con este resultado, Universidad Católica quedó en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 58 puntos. Por su parte Unión La Calera quedó en el puesto 12 con 29 unidades.

Lo dirigidos por Daniel Garnero, además de asegurar su clasificación a fase de grupos del torneo internacional, accedió a la próxima edición de la Supercopa por ser el subcampeón de la Liga de Primera 2025.