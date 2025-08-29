La UC y Cobresal chocan en un duelo directo por la zona de copas internacionales

Este sábado 30 de agosto, Universidad Católica recibe a Cobresal en un encuentro crucial para ambos en el marco de la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

Ambos elencos cierran con mínima distancia la zona de clasificación a Copa Sudamericana: Los "cruzados" son sextos con 33 puntos, apenas uno más que los "mineros". Además, son seguidos de cerca por Huachipato (31).

La escuadra capitalina viene precedida de una racha invicta de tres partidos, siendo los dos últimos sendos triunfos contra Colo Colo y Unión Española.

Pese a la alegría del estreno victorioso del Claro Arena frente a los "hispanos", la UC lamentó la lesión del goleador Fernando Zampedri, que estará al menos dos semanas de baja.

Más allá de admitir la importancia del partido contra los atacameños, el DT Daniel Garnero evitó hablar de una "final" por acceder a una copa. "Al que gana la final le dan una medallita y acá no", expuso, con miras a trabajar la confianza del equipo.

Respecto al elenco nortino, también llega precedido de una triunfo de 1-0 frente a Unión La Calera en El Salvador, pasando la página de sus dos derrotas anteriores.

Cobresal necesita sumar para afianzarse en los puestos de Sudamericana, especialmente considerando que O'Higgins (quinto con 35 unidades) puede enredar puntos con Audax Italiano (tercero con 37).

El partido en San Carlos de Apoquindo arrancará a las 17:30 horas con arbitraje de Piero Maza y podrás seguirlo por las ondas de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.