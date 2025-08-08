Los resultados de la fecha 19 en la Liga de Primera

La Liga de Primera 2025 vive la fecha 19 este fin de semana, con encuentros clave tanto en la parte alta como baja de la tabla.

Revisa la programación de la fecha 19:

Viernes 8 de agosto

Palestino vs. Deportes Iquique, 15:00 horas. Estadio La Cisterna. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Sábado 9 de agosto

Huachipato vs. Unión La Calera , 12:30 horas. Estadio Huachipato-CAP Acero.

, 12:30 horas. Estadio Huachipato-CAP Acero. Universidad de Chile vs. Unión Española , 15:00 horas. Estadio Nacional.

, 15:00 horas. Estadio Nacional. Deportes La Serena vs. O'Higgins, 17:30 horas. Estadio La Portada.

Domingo 10 de agosto

Everton vs. Colo Colo , 12:30 horas. Estadio Sausalito.

, 12:30 horas. Estadio Sausalito. Cobresal vs. Coquimbo Unido, 15:00 horas. Estadio El Cobre.

Lunes 11 de agosto

Deportes Limache vs. Audax Italiano, 19:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Suspendido