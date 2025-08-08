Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado y neblina
Santiago17.7°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la fecha 19 en la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.

Los resultados de la fecha 19 en la Liga de Primera
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Liga de Primera 2025 vive la fecha 19 este fin de semana, con encuentros clave tanto en la parte alta como baja de la tabla.

Revisa la programación de la fecha 19:

Viernes 8 de agosto

  • Palestino vs. Deportes Iquique, 15:00 horas. Estadio La Cisterna. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Sábado 9 de agosto

  • Huachipato vs. Unión La Calera, 12:30 horas. Estadio Huachipato-CAP Acero.
  • Universidad de Chile vs. Unión Española, 15:00 horas. Estadio Nacional.
  • Deportes La Serena vs. O'Higgins, 17:30 horas. Estadio La Portada.

Domingo 10 de agosto

  • Everton vs. Colo Colo, 12:30 horas. Estadio Sausalito.
  • Cobresal vs. Coquimbo Unido, 15:00 horas. Estadio El Cobre.

Lunes 11 de agosto

  • Deportes Limache vs. Audax Italiano, 19:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Suspendido

  • Universidad Católica vs. Ñublense. Por programar por la ANFP.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada