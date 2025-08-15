Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la fecha 20 en la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.

Los resultados de la fecha 20 en la Liga de Primera
La Liga de Primera 2025 vive la fecha 20 este fin de semana, con encuentros clave tanto en la parte alta como baja de la tabla.

- Sigue el desarrollo de vigésima jornada:

Viernes 15 de agosto

0-1: 10' Edson Puch (IQU); 1-1: 42' Ignacio Jeraldino (UE); 1-2: 77' Enzo Hoyos (IQU); 2-2: 86' Cristian Insaurralde (UE)

Sábado 16 de agosto

  • Ñublense vs. Palestino, 12:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".
  • Colo Colo vs. U. Católica, 15:00 horas. Estadio Monumental.
  • O'Higgins vs. Cobresal, 18:30 horas. Estadio por definir.

Domingo 17 de agosto

  • Universidad de Chile vs. Audax Italiano, 12:30 horas. Estadio Nacional.
  • Huachipato vs. Deportes Limache, 15:00 horas. Estadio Huachipato.
  • Coquimbo vs. Everton, 17:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

