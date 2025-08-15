Los resultados de la fecha 20 en la Liga de Primera

La Liga de Primera 2025 vive la fecha 20 este fin de semana, con encuentros clave tanto en la parte alta como baja de la tabla.

- Sigue el desarrollo de vigésima jornada:

Viernes 15 de agosto

Unión Española 2-2 Deportes Iquique, Finalizado. Estadio Santa Laura. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escucha el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.

0-1: 10' Edson Puch (IQU); 1-1: 42' Ignacio Jeraldino (UE); 1-2: 77' Enzo Hoyos (IQU); 2-2: 86' Cristian Insaurralde (UE)

Unión La Calera 0-0 Deportes La Serena, Primer tiempo. Estadio "Nicolás Chahuán". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Sábado 16 de agosto

Ñublense vs. Palestino , 12:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

, 12:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún". Colo Colo vs. U. Católica , 15:00 horas. Estadio Monumental.

, 15:00 horas. Estadio Monumental. O'Higgins vs. Cobresal, 18:30 horas. Estadio por definir.

Domingo 17 de agosto