Matías Palavecino: Ningún equipo nos pasó por encima y somos el merecido campeón

La figura del título de Coquimbo Unido, Matías Palavecino se refirió a la tremenda campaña del equipo y el premio a una campaña intachable.

"La verdad es que del principio hasta ahora ningún equipo nos pasó por encima y somos el merecido campeón. Decirle a toda esta gente que lo disfrute porque se lo merece y agradecerle a mi familia y mis compañeros", comenzó relatando sobre la campaña en diálogo con TNT Sports.

Asimismo, respecto a los comentarios de mitad de año y las críticas, Palavecino sostuvo que: "Eso nos alimentaba, nos hacía más fuerte como grupo. Nunca hay que subestimar a los jugadores y lo demostramos de la primera fecha hasta hoy y queremos seguir por la racha de la victoria".

Para cerrar, el volante indicó que el equipo busca seguir con los triunfo en el cierre de la Liga de Primera. "Ahora quedan unas fechas más y queremos seguir con la buena racha y seguir rompiendo récords. Esto es algo impensado, que tan pronto fuéramos campeones", declaró.