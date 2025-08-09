O’Higgins rescató dramático empate en "guerra de goles" ante Deportes La Serena

En una "guerra de goles", O'Higgins consiguió amargar a Deportes La Serena rescatando un agónico 3-3 en el Estadio La Portada por la fecha 19 en la Liga de Primera.

El encuentro arrancó desfavorable para el elenco local luego de la tempranera expulsión de Felipe Chamorro (11'), quien le propinó un codazo a Felipe Ogaz en la disputa de un balonazo aéreo.

Pese a que la situación se vio complicada, el cuadro "granate" consiguió revertir la situación y aprovechó las desatenciones defensivas de los rancagüinos para adelantarse con un gol de Jeisson Vargas (45+1') sobre los descuentos.

Acto seguido, en el complemento el propio Vargas volvió a pillar por sorpresa a la zaga del equipo entrenado por Francisco Meneghini y sacó un cañonazo (54') que vulneró la resistencia de Omar Carabalí en el pórtico.

Con la ventaja de 2-0 consumada para los pupilos de Cristian Paulucci, vino el remezón que comenzó en una jugada de pelota detenida. Allí, fue Nicolás Ferreyra (60') quien tuvo la poca fortuna de cometer un autogol.

Posteriormente, los forasteros comenzaron a animarse con el empate y fue Esteban Calderón (82') el que encontró el anhelado tanto al aprovechar el desgaste de Deportes La Serena en su reducto.

Si bien, Esteban Moreira (90+1') volvió a poner en ventaja a los "granates", un nuevo golpe de Calderón (90+6') en la agonía del encuentro sirvió para rescatar un empate en un luchado compromiso.

Con esto, los dirigidos por Paulucci no consiguieron abandonar la parte baja y se llegaron a siete partidos sin triunfos para quedar decimoterceros con 18 puntos. En tanto, O'Higgins se quedó con el quinto puesto con 31 unidades.

La siguiente jornada, el cuadro serenense visitará a Unión La Calera el viernes 15 de agosto y los rancagüinos harán de locales en San Fernando frente a Cobresal el sábado 16 de dicho mes.