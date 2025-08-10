Resumen: Coquimbo sostuvo su distancia ante el acecho de U. de Chile y Palestino

La Liga de Primera sumó un nuevo fin de semana lleno de acción con el desarrollo de gran parte de la decimonovena jornada, la cual mantuvo a Coquimbo Unido encaramado en la cima de la tabla pese a que Universidad de Chile y Palestino recortaron las distancias al iniciar la fecha.

El elenco "pirata" consiguió una trabajada victoria en su visita a Cobresal después de imponerse por un 1-2 que estuvo marcado por la constante intervención del VAR. Con goles de Cecilio Waterman y Sebastián Galani, los punteros superaron el empate parcial de Diego Coelho y aguantaron la expulsión de Alejandro Camargo.

En tanto, Universidad de Chile demostró su poderío en el Nacional y se rehízo de su caída ante el propio cuadro "minero" tras golear por 4-1 a una Unión Española que vio frenado su avance por salir desde la zona de descenso.

Así mismo, Palestino dio inicio a la jornada durante el viernes 8 de agosto y hundió a Deportes Iquique con un 2-0 en La Cisterna gracias a las conquistas de Facundo Castro y la tardía anotación de Junior Marabel.

En otro de los partidos de la fecha, Everton y Colo Colo firmaron una igualdad 1-1 en Viña del Mar y Deportes La Serena protagonizó un intenso 3-3 ante O'Higgins en el Estadio La Portada.

Finalmente, uno de los equipos que terminó celebrando un nuevo triunfo como local fue un Huachipato que consiguió un 1-0 en Talcahuano ante Unión La Calera con autogol de Felipe Campos, complicando el proceso de los "cementeros".

Universidad Católica no pudo enfrentarse a Ñublense tras no conseguir autorización para jugar en el Claro Arena y tampoco en el Estadio Santa Laura, lo que hizo mantener el duelo pendiente.

La fecha se cerrará este lunes, instancia en la que el "Nicolás Chahuán Nazar" de La Calera será el recinto donde Deportes Limache reciba a Audax Italiano a partir de las 19:00 horas (23:00 GMT).

Los resultados de la fecha 19:

Tabla de posiciones:

Goleadores:

Así se juega el torneo:

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2026:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte tercero en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 3.

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte séptimo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 4.

El cuarto cupo para la Copa Libertadores, CHILE 4, se encuentra reservado para el campeón de la Copa Chile.

Si el campeón de la Copa Chile clasifica a la Copa Sudamericana, quedará clasificado para la Libertadores, llenándose los cupos de clasificación a la Sudamericana por los clubes que correspondan de acuerdo con el artículo 86.

Si el Campeón de la Copa Chile clasifica a la Libertadores como CHILE 1, 2 o 3, el cupo CHILE 4 será ocupado por el otro finalista de la Copa Chile.

Sin embargo, si el otro finalista de la Copa Chile también estuviere clasificado como CHILE 1, CHILE 2 o CHILE 3 a la Libertadores, ocuparán el CHILE 3 y CHILE 4 de dicha competencia los que hubieren obtenido el tercer y cuarto lugar del Campeonato regulado por estas Bases, clasificando a la Sudamericana los clubes que resultaren enlos lugares 5° al 8° en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases.