Resumen: Coquimbo Unido selló su ansiado título y levantó la copa

La fecha 26 de la Liga de Primera 2025 tuvo como principal hito la consolidación del título de Coquimbo Unido, que bajó su primera estrella en 67 años de historia y a falta de cuatro jornadas para terminar el torneo.

El elenco "pirata" levantó la copa "Huemul de Plata" y desató la fiesta en el puerto gracias a un triunfo por 2-0 sobre Unión La Calera en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

La victoria volvió al equipo de Esteban González inalcanzable con 65 unidades, a 17 de Universidad Católica con 15 por disputarse.

Respecto a los "cruzados", jugaron en simultáneo a Coquimbo y sucumbieron ante un O'Higgins que le pisa los talones en busca del "Chile 2" a Copa Libertadores, pues a ambos ahora solo los separa un punto.

Más atrás apareció Cobresal, que abrió la fecha con un triunfo de 2-1 en La Florida para desplazar a Audax del cuarto puesto en la tabla.

Ese mismo viernes, el colista Deportes Iquique quedó a un suspiro de sellar su descenso, al caer por 2-1 ante Deportes La Serena, que enfiló su segunda victoria seguida para alejarse del fondo.

Otro equipo que revivió fue Colo Colo, gracias a una victoria por la mínima ante Ñublense en Chillán que mantiene viva la esperanza en su complicada tarea por remontar y meterse a Copa Sudamericana.

También se dio un 1-0 en Talcahuano, con Huachipato alejando a Universidad de Chile la Libertadores gracias a un agónico penal anotado por Lionel Altamirano en el último momento.

Por su parte, Everton y Unión Española siguen complicados con el descenso al firmar un 0-0 que además le abrió las puertas a Limache para poder despegarse.

Los "tomateros" protagonizarán ante Palestino el útlimo duelo que resta por jugarse en la 26ª jornada, este lunes 3 de noviembre a las 19:00 horas en un Municipal de La Cisterna que estrenará en pleno su nuevo sistema de iluminación.

Los resultados de la fecha 26

Tabla de posiciones:

Goleadores:

Así se juega el torneo:

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2026:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte tercero en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 3.

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte séptimo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 4.

El cuarto cupo para la Copa Libertadores, CHILE 4, se encuentra reservado para el campeón de la Copa Chile.

Si el campeón de la Copa Chile clasifica a la Copa Sudamericana, quedará clasificado para la Libertadores, llenándose los cupos de clasificación a la Sudamericana por los clubes que correspondan de acuerdo con el artículo 86.

Si el Campeón de la Copa Chile clasifica a la Libertadores como CHILE 1, 2 o 3, el cupo CHILE 4 será ocupado por el otro finalista de la Copa Chile.

Sin embargo, si el otro finalista de la Copa Chile también estuviere clasificado como CHILE 1, CHILE 2 o CHILE 3 a la Libertadores, ocuparán el CHILE 3 y CHILE 4 de dicha competencia los que hubieren obtenido el tercer y cuarto lugar del Campeonato regulado por estas Bases, clasificando a la Sudamericana los clubes que resultaren enlos lugares 5° al 8° en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases.