Sebastián Díaz fue retirado en ambulancia del partido entre La Serena y la U tras duro choque de cabezas

El volante Sebastián Díaz, de Deportes La Serena, tuvo que ser retirado en ambulancia en el partido con Universidad de Chile en el Estadio La Portada, tras sufrir un duro choque de cabezas con su compañero Nicolás Ferreyra.

En el minuto 31, ambos jugadores fueron a la disputa de un balón elevado y se produjo el choque, llevándose la peor parte Díaz, quien sufrió un corte en su cabeza, tendido en el césped del recinto serenense.

La situación fue delicada y de inmediato los jugadores de la U y La Serena pidieron la asistencia médica, teniendo que ser atendido el jugador y retirado en la ambulancia en el minuto 37.

En su reemplazo, con el uso de la tarjeta rosada por conmociones cerebrales, entró Gonzalo Jara en el minuto 38, con el marcador igualado sin goles, en duelo pendiente de la fecha 23 de la Liga de Primera.

[MARCADOR VIRTUAL ⚽] La ambulancia dejó la cancha para trasladar a Sebastián Díaz a un centro asistencial. Según la transmisión televisiva, el jugador serenense está consciente. En su reemplazo entró Gonzalo Jara #LigadePrimera #Cooperativa90 https://t.co/LSzWbb3lhJ pic.twitter.com/KF5eXwaZ9E — Cooperativa (@Cooperativa) September 28, 2025