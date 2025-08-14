Unión Española y Deportes Iquique chocan en duelo vital en la lucha por la permanencia

Unión Española y Deportes Iquique protagonizan este viernes un choque vital en la lucha por la permanencia de la Liga de Primera, un duelo que abrirá en Santa Laura, desde las 15:00 horas (19:00 GMT), la fecha 20 del torneo.

Para hispanos y nortinos la necesidad de sumar tres puntos es urgente, ya que ambos están en la zona de descenso.

Los Rojos de Independiente, dirigidos por Miguel Ramírez, tienen 13 puntos, vienen de perder por goleada ante Universidad de Chile y la victoria les permitirá acercarse y presionar a Deportes Limache, que está en la cornisa con 17 unidades.

Los "Dragones Celestes", comandados por Fernando Díaz, están en un escenario más complicado, con solo 10 puntos en el fondo, pero una victoria les permitirá igualar a Unión Española en la tabla. Y en caso de ganar por más de cuatro goles, podrán subir al menos al penúltimo puesto.

El duelo será arbitrado por Felipe González, asistido por Carlos Venegas y Felipe Jara. El cuarto juez será Franco Jiménez y el VAR estará liderado por Piero Maza y Diego Gamboa.

