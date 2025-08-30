Universidad Católica remontó ante Cobresal y extendió su alegría en el Claro Arena

Universidad Católica extendió su alegría en el Claro Arena este sábado tras remontar y vencer 2-1 a Cobresal, en su segundo partido en el renovado recinto por la fecha 22 de la Liga de Primera.

Pese al resultado, la jornada arrancó cuesta arriba para los locales cuando tras varios minutos de paridad vino el golpe de un Diego Coelho (37') que definió con clase ante Vicente Bernedo y se transformó en el primer forastero en marcar en el estadio.

En el complemento, la historia cambió. Con un inicio arrollador, los de Daniel Garnero encontraron la igualdad gracias al balón detenido. Tras un tiro libre ejecutado por Eduard Bello, un rebote favoreció a Branco Ampuero para el empate (50').

De ahí en adelante el partido se dividió otra vez. Coelho (74') se perdió una ocasión a portería vacía y aquello fue decisivo para que los precordilleranos encontrasen el triunfo sobre el final del compromiso.

Un centro desde la derecha fue peinado en el área y, en su afán por despejar, José Tiznado terminó golpeando el esférico con su espalda para que este se fuera contra su propia portería (86').

El silbatazo final dio a la UC su tercera victoria al hilo en la liga y la ubicó sexta con 36 puntos, solo un puesto por delante de Cobresal que cierra la clasificación a copas internacionales con 32 unidades.

En la próxima jornada, Deportes Limache será el rival a enfrentar del elenco "Cruzado" y los "mineros" recibirán a Palestino. El primer duelo está pactado para el 13 de septiembre y el segundo mencionado para el 6 de dicho mes.