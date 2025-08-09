Universidad de Chile arrolló a débil Unión Española y metió presión a Coquimbo Unido

Universidad de Chile goleó 4-1 a Unión Española en el Estadio Nacional por la fecha 19 de la Liga de Primera y metió presión al líder Coquimbo Unido, sumando 38 puntos a tan solo tres unidades de los "piratas".

En el primer tiempo, el partido fue bastante equilibrado, con llegadas para ambos equipos. En el minuto 13, el árbitro Diego Flores sancionó un penal a favor de Unión Española por una sujeción de camiseta de Felipe Salomoni sobre Valentín Vidal, que Pablo Aránguiz convirtió en gol.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez buscó el empate, generando varias ocasiones de peligro, hasta que Javier Altamirano (28') logró la igualdad, resultado que se mantuvo hasta el descanso.

En la segunda mitad, el "Romántico Viajero" dominó desde el inicio, lo que le permitió tomar la delantera con un gol de Lucas Di Yorio (56'). Ya en los minutos finales, Lucas Assadi (78') aprovechó un error en el despeje de Sebastián Pereira para ampliar la ventaja, y Rodrigo Contreras (84') selló la goleada con un potente remate al primer palo.

Con este resultado, Universidad de Chile se mantiene en la segunda posición con 38 puntos, mientras que Unión Española permanece en zona de descenso, como penúltimo, con 13 unidades.

El próximo encuentro de la U será por la Copa Sudamericana, recibiendo a Independiente el miércoles 13 de agosto a las 20:30 horas. Por su parte, los "hispanos" enfrentarán a Deportes Iquique el viernes 23 de agosto a las 15:00 horas.