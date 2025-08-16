Universidad de Chile quiere seguir al acecho del liderato en duelo clave ante Audax Italiano

Universidad de Chile y Audax Italiano chocan este domingo en el Estadio Nacional, desde las 12:30 horas (16:30 GMT), en un duelo clave de la fecha 20 de la Liga de Primera, con la misión de seguir al acecho del liderato que domina Coquimbo Unido.

Los azules, dirigidos por Gustavo Alvarez, tienen 38 puntos, a seis de Coquimbo Unido (que jugará en la tarde dominical ante Everton), por lo que necesita la victoria para no peder terreno en la lucha por el título.

El cuadro estudiantil viene con un gran envión ánimico, ya que en la fecha anterior goleó a Unión Española y a mediados de semana celebró un triunfazo ante Independiente en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pese a que la próxima semana debe jugar la revancha en Avellaneda, este domingo el técnico azul mantendrá gran parte del equipo que venció al "Rojo", ya que es crucial vencer a los itálicos, un rival directo en la parte alta.

La oncena azul será con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.

Audax Italiano, por su parte, entró en una racha negativa que lo alejó de la cima. Los dirigidos por Juan José Ribera tienen 34 puntos y llevan cuatro partidos sin ganar, por lo que deben dar la sorpresa en el Nacional para retomar el rumbo.

Además, el partido tendrá un condimento adicional, ya que será el reencuentro de Eduardo Vargas con Universidad de Chile, club que intentó sin éxito su retorno en el reciente mercado de pases.

La posible oncena de los audinos será con Tomás Ahumada; Jorge Espejo, Cristóbal Muñoz, Óliver Rojas, Esteban Matus; Leonardo Valencia, Marco Collao, Nicolás Orellana; Luis Riveros, Eduardo Vargas y Michael Fuentes.

El duelo será arbitrado por Piero Maza, mientras que el VAR estará a cargo de Gastón Philippe, protagonista de un insólito cobro en el partido de Unión La Calera y Deportes La Serena.

Todos los detalles los podrás escuchar en la transmisión de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.