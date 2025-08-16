Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[VIDEO] Asta-Buruaga aumentó la diferencias de la UC ante un desdibujado Colo Colo
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El defensor definió de cabeza tras un córner.
Tomás Asta-Buruaga concretó de manera perfecta una jugada preparada para darle a Universidad Católica el 2-0 frente a Colo Colo en el Monumental. A través de un tiro de esquina, el defensor definió de cabeza para sorprender a Fernando De Paul (12').
Revisa el gol a continuación:
August 16, 2025