Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Asta-Buruaga aumentó la diferencias de la UC ante un desdibujado Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor definió de cabeza tras un córner.

[VIDEO] Asta-Buruaga aumentó la diferencias de la UC ante un desdibujado Colo Colo
En portada

Tomás Asta-Buruaga concretó de manera perfecta una jugada preparada para darle a Universidad Católica el 2-0 frente a Colo Colo en el Monumental. A través de un tiro de esquina, el defensor definió de cabeza para sorprender a Fernando De Paul (12').

Revisa el gol a continuación:

