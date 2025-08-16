Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[VIDEO] Falló De Paul y Cuevas le dio una tempranera ventaja a la UC frente a Colo Colo
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El "Cimbi" capturó un mala contención de Fernando De Paul.
Cristián Cuevas fue clave para Universidad Católica apenas comenzó el duelo ante Colo Colo después de anotar el 1-0 en el Monumental. El "Cimbi" aprovechó un error de Fernando De Paul y abrió la cuenta cerca de los 40 segundos.
Revisa el gol a continuación:
