Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Falló De Paul y Cuevas le dio una tempranera ventaja a la UC frente a Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Cimbi" capturó un mala contención de Fernando De Paul.

[VIDEO] Falló De Paul y Cuevas le dio una tempranera ventaja a la UC frente a Colo Colo
Cristián Cuevas fue clave para Universidad Católica apenas comenzó el duelo ante Colo Colo después de anotar el 1-0 en el Monumental. El "Cimbi" aprovechó un error de Fernando De Paul y abrió la cuenta cerca de los 40 segundos.

Revisa el gol a continuación: 

