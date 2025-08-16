[VIDEO] ¿Gol o tiro de esquina? El insólito cobro de Gastón Philippe en empate de La Calera y La Serena

Una insólita situación ocurrió este viernes durante el empate de Unión La Calera y Deportes La Serena en la fecha 20 de la Liga de Primera, ya que el árbitro Gastón Philippe cometió un grosero error y cobró como un córner un gol legítimo de Bryan Mendoza.

En el minuto 86, Mendoza eludió rivales y con un remate que se desvió logró igualar el marcador, pero Philippe, de forma increíble, señaló tiro de esquina, generando los reclamos de la visita.

Sin embargo, el juez central fue advertido desde el VAR por Víctor Abarzúa y Eric Pizarro, por lo que cambió su decisión y terminó por otorgar el gol a Mendoza, el 1-1 definitivo.