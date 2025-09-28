Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[VIDEO] La Serena sorprendió a la U y tomó ventaja con golazo de Jeisson Vargas
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El capitán granate desató el festejo local en La Portada.
Deportes La Serena sorprendió a Universidad de Chile y tomó ventaja en el duelo pendiente de la fecha 23, con un golazo desde fuera del área del capitán Jeisson Vargas (64'), tras una mala salida de los azules.
Revisa el gol de Vargas:
🔴⚪⚽ ¡TREMENDO TANTO!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 28, 2025
Jeisson Vargas la agarró llenita y puso la apertura del marcador para Deportes La Serena frente a #LaU, por la pendiente fecha 23 de la #LigaDePrimera 2025.
Jeisson Vargas la agarró llenita y puso la apertura del marcador para Deportes La Serena frente a #LaU, por la pendiente fecha 23 de la #LigaDePrimera 2025.