Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] La Serena sorprendió a la U y tomó ventaja con golazo de Jeisson Vargas

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El capitán granate desató el festejo local en La Portada.

[VIDEO] La Serena sorprendió a la U y tomó ventaja con golazo de Jeisson Vargas
Deportes La Serena sorprendió a Universidad de Chile y tomó ventaja en el duelo pendiente de la fecha 23, con un golazo desde fuera del área del capitán Jeisson Vargas (64'), tras una mala salida de los azules.

Revisa el gol de Vargas:

