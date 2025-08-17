Síguenos:
El equipo de colonia le dio un duro golpe al "Romántico Viajero".

[VIDEO] Leonardo Valencia liquidó sobre la hora el triunfo de Audax ante la U
Universidad de Chile empujó en el cierre de su duelo ante Audax Italiano, pero Leonardo Valencia echó por tierra la esperanza azul con el 3-1 definitivo para el conjunto floridano en el Estadio Nacional.

Corría el minuto 90+6 cuando "10" recibió el balón en tres cuartos de cancha, la pisó y se abrió camino hasta sacar un ajustado derechazo arrastrado que superó la estirada de Gabriel Castellón.

- Revisa la conquista:

