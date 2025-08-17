[VIDEO] Leonardo Valencia liquidó sobre la hora el triunfo de Audax ante la U
El equipo de colonia le dio un duro golpe al "Romántico Viajero".
Universidad de Chile empujó en el cierre de su duelo ante Audax Italiano, pero Leonardo Valencia echó por tierra la esperanza azul con el 3-1 definitivo para el conjunto floridano en el Estadio Nacional.
Corría el minuto 90+6 cuando "10" recibió el balón en tres cuartos de cancha, la pisó y se abrió camino hasta sacar un ajustado derechazo arrastrado que superó la estirada de Gabriel Castellón.
- Revisa la conquista:
⚽️🇮🇹💪Triunfazo Tano con gol de Vargas incluido— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 17, 2025
Revisa a continuación los mejores momentos del partido entre #LaU y Audax Italiano, válido por la fecha 20 de la #LigaDePrimera, que se disputó en este #MatchdayDomingo.
