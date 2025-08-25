A la espera de Suazo: Sevilla cayó ante Getafe y sumó su segunda derrota en La Liga

Sevilla, sin el chileno Gabriel Suazo, perdió por 1-2 ante Getafe este lunes en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" y sumó su segunda derrota consecutiva en La Liga de España.

El conjunto andaluz, dirigido por Matías Almeyda, aún no ha podido inscribir al defensor chileno, lo que ha significado un problema para el equipo, que no ha sabido de festejos en La Liga.

Adrián Liso marcó los dos goles para Getafe (15' y 51'), mientras que el único tanto de los sevillanos fue un autogol de Juan Iglesias (45').

Con el resultado, Getafe está en la parte de la tabla, junto a Villarreal, Barcelona, Real Madrid y Athletic de Bilbao, los únicos equipos con dos triunfos en el arranque del torneo; Sevilla, en cambio, está 17°, al borde de la zona roja.

En la tercera fecha, Sevilla visitará a Girona y Getafe hará lo propio ante Valencia.