Atlético de Madrid empató con Alavés y sigue sin festejos en el arranque de La Liga

Atlético de Madrid sumó un nuevo tropiezo en el comienzo de la temporada 2025/26 de la liga española, al cosechar un 1-1 en su visita a Deportivo Alavés este domingo, por la tercera fecha.

Los "colchoneros" se pusieron arriba rápidamente con la anotación de Giuliano Simeone, pero la alegría duró poco pues Carlos Robles igualó vía penal a los 14'.

La igualdad del equipo de Diego Simeone se sumó a la derrota contra Espanyol en el debut y el sorpresivo 1-1 frente a Elche en el primer duelo del "Atleti" como local.

El próximo duelo para los madrileños será el domingo 14 de septiembre ante el inspirado Villarreal, que sí supo ganar sus dos primeros cotejos en el torneo.